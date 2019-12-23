新聞局長黃國瑋表示，這是市長人事權責，一定會綜合考量；徵詢合適人選意願後，並在適當時機對外說明。（台中市議會民進黨團提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會民進黨團23日針對前副市長楊瓊瓔請辭，代表國民黨投入第3選區立委選舉，至今已一星期；未見市長盧秀燕遞補副市長懸缺，質疑是否在楊瓊瓔敗選後將回鍋副市長？新聞局長黃國瑋說，這是市長人事權責，一定會綜合考量，徵詢合適人選意願後，適當時機再對外說明。

民進黨團總召李天生說，楊瓊瓔爭取參選立委後，遲未辭去副市長職務，直到民調被對手洪慈庸超越才請辭。民進黨團呼籲盧秀燕說清楚、講明白，未來是否讓楊瓊瓔回鍋；若否，請說明何時宣布新任副市長人選，才能夠對台中市民有所交代。

李天生強調，據參與楊瓊瓔造勢活動的民眾提到，楊瓊瓔雖已辭去副市長，但到任何場合都聽到主持人稱呼楊副市長；究竟參加的是市政活動，還是選舉造勢場合？讓民眾感到相當疑惑！

針對於民進黨團關心台中副市長懸缺問題？新聞局長黃國瑋表示，這是市長人事權責，一定會綜合考量，徵詢合適人選意願後，並在適當時機對外說明。

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