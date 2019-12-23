林良是讀者口中的小太陽、林爺爺，寫作題材貼近生活，私下的他，也是個愛狗人士，他的長篇故事《懷念：一隻狗的回憶錄》，感動、陪伴數代人成長，以愛犬「斯諾」為主題，並以狗兒為第一人稱，讓狗兒自述與一家人的生活，林良在序言中提到，為了寫這本書，他在夜裡把自己化身成一隻「會寫稿子的狗」，「我曾經是一隻狗，所以我也願意做你們最忠實的朋友。」

《懷念：一隻狗的回憶錄》於1975年出版，林良認為，狗兒是孩子最好的朋友，「但這世界上有許多小朋友得不到狗，我同情沒有狗的小孩子，所以我要送小讀者一件禮物，讓他們讀了這本書之後，都有一隻『斯諾』在心中，成為『斯諾』的朋友。」

林良在書中也把斯諾當作是他的第四個孩子看待，描述毛小孩與小主人們的互動相當逼真、幽默，像是他描述斯諾聽小主人彈鋼琴時，會跟著「汪汪汪」，聽起來像是和小主人合奏，但其實狗兒說的是「別彈別彈別彈」，因為「這樣子一直盡責的狗，聽不見外面的聲音，沒辦法看家。」

又如小主人因為太愛斯諾，把斯諾「當作一塊白色的黏土，捏來捏去」，斯諾也很貼心地自述：「那是因為她只知道我是一個『好玩的東西』，不知道我也有生命，會『喜歡』、『不喜歡』一個人，要是知道，就不會這樣子對我了」，但「一個三歲的女孩子要是喜歡一隻狗，那隻狗就應該當心了。」

林良不只寫狗，近年出版的《動物和我》也以童言童語的口吻，提出對各種動物的見解，有長腳鴨子，還有不乖的小孩會變成猴子，林良說，這些想像力，都是來自他的童年回憶。

林良認為，書寫給兒童的作品，像是《動物和我》，打破文體規範，既不是兒歌、也不是童詩，有時還有散文的感覺，「但長句、短句都無妨，主要是內容要有意思才行。」

(中時 )