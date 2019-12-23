苗栗縣長徐耀昌（右二）感謝衛福部挹注資源，完善長照照護。（何冠嫻攝）

北苗市場日照中心23日揭牌，（左二至右）立委徐志榮、衛福部長陳時中、第二選區立委候選人徐定禎，出席開幕典禮同框合影誌慶。（何冠嫻攝）

北苗市場日照中心為長者提供以醫療為基礎的全人照護與社交活動。（何冠嫻攝）

部立苗栗醫院配合長照服務政策，推動ABC照顧服務體系，今年新設「北苗市場日間照顧中心」，注入醫療資源照顧在地長者，讓民眾到北苗市場買菜外，更獲生活照顧。

苗栗醫院去年在後龍成立「田心寶學堂」，提供日間照顧及多功能據點服務，今年再於北苗市場設置日照中心，23日衛福部長陳時中、縣長徐耀昌、立委徐志榮、山線立委候選人徐定禎、縣議員余文忠、鄭碧玉、黃月娥、許櫻萍市公所主秘邱宏宬等人出席揭牌啟用，讓菜市場不是只有買菜，而是串聯生活照顧與社交功能。

苗栗醫院院長李明輝指出，苗栗醫院為縣內唯一公立醫院，執行衛生福利政策、肩負醫療保健及災害緊急救護責無旁貸，獲中央經費補助及苗栗市公所支持，出租北苗公有零售市場2樓活動中心，距火車站步行僅需5到8分鐘，建構便利、溫馨且符合在地文化的日間照顧中心，並注入醫療資源，為長者提供以醫療為基礎的全人照護與社交活動。

陳時中表示，3年間衛福部推動長照，輔導布建400多家日照中心，連同相關據點則逾7000個，發揮極大功能，呼籲民眾多運用「1966」長照專線，並強調，村里長最了解地方和鄉親需求，進入長照體系能協助推動日間照顧或居家等相關服務，盼村里長發揮影響力，「伸手拉他們一把」。

(中時 )