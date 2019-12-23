一名歐姓娃娃機台台主，疑似因為與人發生糾紛，昨晚遭大批不明人士在直接在店裡押上車擄走，載到環河路山水步道旁，利用棍棒群起圍毆，導致歐男頭骨破裂，全身是傷奄奄一息後後丟包在現場，最後氣絕身亡，三峽分局警方獲報後漏夜偵辦，2小時內就逮捕8名涉案男子，新北地院下午將三名成年嫌犯羈押禁見，另5名未成年少年則裁定收容。

據了解，三峽分局於今天凌晨12點多，接獲110轉報有路倒病人，員警迅速到場發現傷者全身是傷血流滿地，明顯是遭毆打成傷，並非路倒病人，立即會同消防隊醫護人員將傷者送醫，但傷者經急救後宣告不治。

警方查出死者為50歲的歐姓男子，據了解，歐姓男子與動手的8名惡煞彼此相互認識，因為日前犯嫌夾娃娃夾不到，與機台主有口角糾紛，昨天晚上11點多，這群惡煞竟開車到夾娃娃機店內，直接將被害人押至鶯歌山水步道口，以徒手及球棒毆打被害人後，旋即逃離現場。

三峽分局立刻調閱路口監視器，掌握車號後釐清車者身分，2小時內就迅速將8名犯嫌全數逮捕到案，全案依殺人罪嫌移送法辦，目前地院裁定5名少年犯均收容、3名成年犯羈押禁見。

(中時電子報)