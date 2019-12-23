「參選有很多壓力，來自家人、公司，社會仇富等」，民眾黨不分區立委候選人、新光金控董事長吳東進長女吳欣盈23日表示，美國總統老羅斯福、英國首相邱吉爾都是出身望族，含著金、銀湯匙出生，他們的社會沒有人會批評其身份，但吳欣盈說：「這時代對我們這種人是不利的！」

吳欣盈指出，在英美都有很多遊說團體，如律師、會計師事務所等，企業、利益團體要推動任何法案，都可以找遊說團體，找來各方意見者開研討會、討論、凝聚共識，再去推動法案，這些過程都是正當、合法的，就好像股票下單，會有一個中央交易平台，去匯集各方意見，確定有共識的法案就進國會，台灣缺的就是這一塊，沒有一個可讓各方利益團體共同討論法案或政策的平台。

吳欣盈說，在國外一個法案可能有各方利益團隊不停辯論、爭議多年，直到大部分人都接受，才會進入立法程序，但這種法案遊說、利益團體爭取的過程，在國外很正常及合法，但在台灣卻很負面。

例如勞工退休金要推動自選平台，爭取讓投信基金、壽險保單等加入，爭論多年都未能成功，一些勞工團體認為這是圖利財團，勞工權益反而不受保障。

吳欣盈說，這是有市場競爭機制，勞工可以自己選擇要什麼方案，企業要加入退休金平台，就要推出更優惠的投資組合去吸引勞工目光，「這是可以自己選擇的，又不是准許企業直接搶你的錢，且若是凡事靠政府，就不用討論退休金破產的問題。」

另外如發展數位服務、開放資料等，吳欣盈說，政府應該是選擇一種個資保護制度，如歐盟的GDPR，在法規允許的範圍去發展Open API（公開應用程式介面），她說：「若因為個資問題不數位化，是很可惜的」。

民眾可以選擇自己要公開的資訊，如財務、借貸或健康資料，未來要申請貸款或投保就會更便利，如英國可以作到只要輸入車牌號碼，馬上就可以知道自己這台車的市場售價，且車廠、一般消費者的出價都可顯現及媒合，這種服務的前提就是民眾要願意公開部分資料。

吳欣盈希望透過自己出身企業界、尤其是大型金控公司的背景，參與公共事務，提供更有效率或更有策略的解決方案，但她也坦言這次參選，要顧慮家人的感受、對公司的衝擊及社會的仇富眼光，壓力的確不小，所以她大部分時間不會一一去看社群媒體的留言，她強調，即然世界就是這樣，也無處躲藏，不如就站出來，去建立不同族群的信任與溝通橋樑。

(工商 )