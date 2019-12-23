東森國際（2614）23日舉行法人說明會，由董事長廖尚文就今年度營運成果暨近期發展概況向投資人提出報告。他指出，今年東森集團致力於新媒體創意延伸，新零售品牌打造，發展多元通路，積極佈局線上線下整合，建構東森生活圈，整合整體東森品牌資源對消費者做全面性生活服務，同時加乘帶動各事業業績成長，預計第四季業績獲利表現，將大幅成長超越前三季。

東森國際倉儲事業，持續更新設備以提升作業效率、降低成本，在有效的營運管理下，前三季的營運量較去年同期成長36％，營業收入及營業損益分別較去年同期成長29％及145％；航運事業於今年6月提前還船，終止航運事業。

轉投資子公司新零售事業營收表現亮眼，旗下東森購物透過多元化布局及大數據經營，營收持續成長，包括電視購物、網路、電話行銷、型錄、MOD及APP等各大通路均衡發展，聘請專家深耕大數據發展，導入語音辨識，提升客戶轉換率，截至11月東森購物合併草美網營收達184億元，較去年同期成長22％，未來將積極拓展東南亞市場，並結合東森自營產品、自然美產品，快速提升跨境網購業績，同時帶動該等商品成長。

轉投資自然美公司，持續執行展店計劃，今年已開設ATT，豐原，高雄悅誠店，並將陸續於台北，台中，高雄開設旗艦店，透過推薦東購會員導客到線下，成功提升單店經營業績，台灣業績今年大幅成長，大陸市場亦因力推保健商品，帶動業績增長。

為因應東南亞發展，將增加東南亞線下實體店開設，自然美未來將針對年輕客層，增加產品及服務門市，將服務延伸到潮世代。

在新媒體及寵物事業發展方面，東森新聞雲強化影音服務，IP內容，流量持續成長，製播的大型選秀節目「聲林之王」，榮獲第54屆電視金鐘獎「綜藝節目獎」。

廣告營收因流量提升，整合線下北捷廣告服務，聯合策略夥伴分眾樓宇廣告，單月廣告業績已破億，第三季營收較同期成長65％，預計整合數位及戶外廣告的效益持續發酵，及結合科技創意廣告內容發展，將再創營收高峰。

隨著社會型態轉變，寵物逐漸成為家人的商機浮現，今年1月東森寵物雲（股）公司正式成立，透過展店及併購策略，已建立91家寵物店，成為全台最大線下寵物通路，未來將整合線上寵物雲粉絲團，發展自營商品，建立最大寵物服務網絡。

(工商 )