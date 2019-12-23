華為(Huawei)消費者業務 CEO 余承東日前透露，2020 年上半年的旗艦手機 P40 系列預計是三月份在巴黎發表。針對這一款旗艦級手機，外界除了關心會不會支援 GMS（Google Mobile Service），也對於其他規格相當好奇。華為法國官方 Twitter 日前轉發了一條指出新機將會採用石墨烯電池的推文，不知是否是提前官宣了呢？

華為法國官方 Twitter 日前推文表示，旗下的高階手機將會是全球首款採用石墨烯電池的產品。透過貼文，彷彿是提前預告的新機造型。不過不排除只是藉此宣傳，並非最後新機所採用的最終設計樣式。根據推文，石墨烯電池對比當前的技術(鋰電池)來說，更穩定、更耐用，充電速度也更快。據了解，微博網友的說法是，P40 系列可能搭載 5000mAh 電池，因為新電池技術，可能在 45 分鐘就能完全充飽，比現行的快充技術所需的時間都更少。P40 系列的相機表現也備受期待，近期有消息傳出可能將會成為首款搭載 10 倍光學變焦技術的手機，最終能否成真仍舊要等官方宣布。

#Huawei va être le premier à sortir un smartphone haut de gamme équipé d'une batterie au graphène.

▶️C'est la promesse de batteries plus résistantes, endurantes et plus petites, mais aussi de recharges beaucoup plus rapides.https://t.co/BdxkVwsjUP pic.twitter.com/XKNikgZgmK — Huawei France (@HuaweiFr) December 21, 2019

而針對石墨烯電池技術的研發，先前也有報導指出，三星也投入了大量研究，且取得一定的成果。由於以年度旗艦手機的發表時間來看，三星很可能搶在華為之前，華為 P40 能否奪下首款採用石墨烯電池技術機種的美名，還是未知數。

不過針對華為新機來說，或許除了相機性能、充電速度之外，對於台灣的消費者來說，更為倚賴的可能是 GMS。對此，余承東指出 P40 系列將會搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，不會採用鴻蒙系統(HarmonyOS)，並將支援 HMS(Huawei Mobile Service)。代表 P40 系列對於 Google 各樣服務的支持將會與 Mate 30 系列一樣，不僅沒有 Google Plays Store 應用商店，Google 旗下服務也將難以安裝。很有可能將會與 Mate 30 系列一樣，在中國大陸以外的市場有推行上的困難。會不會順利在台推出，也仍舊成謎。

(中時電子報)