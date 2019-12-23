台中市一處歷經921震災，被判定房屋全倒的建物，申請單位整合所有權屬、建築師設計規畫，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規定申請重建獲審議通過，成為921震災全倒大樓危老重建首案，可獲20％基準容積獎勵，將原地興建2棟地上5層的全新建物。

台中市住宅發展工程處指出，都會區土地難求，老舊建物申請都更程序較多，藉由危老重建條例，取得合法房地所有權人100％同意後，可縮短申請時程，危老重建條例施行後3年內申請重建，即可取得建築基地基準容積10％獎勵，並有多項相關優惠措施。

此外，《921震災重建暫行條例》廢止後，位在都市計畫區內因震災倒塌的建築大樓，市府採用都更方式協助重建，設有「都市更新總顧問機制」積極輔導協助。

市府強調，未來持續執行安家固園計畫、危老重建條例、建築物施工管理e化APP推播、震災後危險建築物緊急鑑定組訓計畫等方式，建立完整的災害配套計畫。

(中時 )