華南銀行力挺都更 主辦世界明珠300億元聯貸案簽約 17:102019/12/23 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(右)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(左)共同簽署。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(前排右5)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(前排左5)共同簽署。(鄧博仁攝) 南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(左)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(右)共同簽署。(鄧博仁攝) 南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(右)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(左)共同簽署。(鄧博仁攝) (中時 ) #明珠 #世界明珠 #世界 #華南 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯想帝國 揮別柳傳志時代 04:102019/12/19 全球財經 世界明珠造城 南港房價點火 04:102019/12/19 產業．科技 全豐盛集團董事長陳武剛做起水生意 和兒孫拚戰績 04:092019/12/20 財經要聞 元太高層異動 李政昊真除董座 04:102019/12/20 產業．科技 韓辦揭綠營十大酬庸肥貓 14:062019/12/20 政治 富邦證高層異動 傳史綱回任投信董座 15:372019/12/20 財經 李昕、蘇一仲 辦意象藝象聯展 04:102019/12/21 產業特刊 林詩芸 請辭昭輝董事長 04:102019/12/21 證券．權證 富邦證高層異動 史綱 傳回鍋投信董座 04:102019/12/23 財經要聞 華南銀行力挺都更 主辦世界明珠300億元聯貸案簽約 16:332019/12/23 財經 財經熱門新聞 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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