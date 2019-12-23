南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(前排右5)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(前排左5)共同簽署。(鄧博仁攝)

南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(左)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(右)共同簽署。(鄧博仁攝)

南港輪胎在今年剛好成立滿一甲子，在這個重要的時刻推出「世界明珠」，23日進行世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮，由南榮開發建築公司名譽董事長林學圃(右)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(左)共同簽署。(鄧博仁攝)

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