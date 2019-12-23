監委陳師孟日前擬約詢「判馬英九無罪」的法官，法界已有1500人左右連署抗議，以捍衛司法審判獨立。蔡正元在臉書表示，陳師孟把「監委當東廠」，呼籲下架陳師孟！

監委陳師孟日前擬約詢「判馬英九無罪」的法官，引起軒然大波，法官協會以「捍衛司法審判獨立」為由，自18日起發起連署抗議，至今全台已有7成、共1400餘位法官響應，加上近百位檢察官也主動參加，人數已破1500，且活動仍持續中。

該協會自17日晚間，即已就陳師孟擬約詢台北地方法院法官唐玥事件發聲明，表示堅決反對監委針對法官審理案件所表示的法律見解、心證形成及事實認定等「審判核心」事項，違憲調查、約詢承審法官。18日下午正式發起連署，至今已獲逾1500人參與響應。

國民黨副秘書長蔡正元23日在臉書表示，陳師孟揚言要查辦把藍判無罪的法官，更要查辦把綠判有罪的法官，尤其是判陳水扁有罪的法官，是把「監委當東廠」，呼籲下架陳師孟，用選票重懲蔡英文和民進黨立委！

蔡正元指出，台灣推動現代化司法制度不過幾十年，司法制度缺點不少，但這些都需要更多的耐心和改革，而不是粗暴的東廠干預！

蔡正元痛批，陳師孟對法官展現出「順我者生、逆我者亡」的鴨霸，更把司法僅存的尊嚴踐踏在腳底下！人民除了用選票重懲蔡英文和民進黨立委外，真的再氣也拿陳師孟沒法子！

(中時電子報)