據永慶房屋2020第一季網路會員調查，全台認為房價維持不變的比例，由上季的38%上升7個百分點至45%，看跌比重收斂，看漲小幅上升，顯見消費者對多空看法仍有分歧，不過，整體而言，房價持續呈現平盤整理格局。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，全球經濟成長趨緩，加上中美貿易戰瞬息萬變，部份民眾看空房價；但近期中美貿易戰有和緩趨勢，加上台商回流，帶來資金及就業機會，而利率持續處於低檔，部分民眾看多房價，呈現意見分歧的現象，但消費者普遍對於房價的期待轉趨中性，對於房價預期轉為正面，消費者看平房價的比例創調查五年來新高。

中美貿易戰引爆已持續近二年，但近期貿易衝突降溫，雙方有機會簽下第一階段協議文本，那麼，貿易戰是否會影響消費者購屋意願呢？根據本次調查顯示，43%消費者認為中美貿易戰會影響購屋意願，由前一季的49%再度降至43%，謝志傑指出，從本次調查結果可看出，中美貿易戰對於購屋意願的影響程度會隨著貿易戰情勢緊張或緩和而有所變化，近期貿易戰和緩，民眾對於貿易戰看法轉趨樂觀，購屋意願較不受影響。

那麼消費者對於資金避險標的的選擇為何？根據本次調查顯示，房地產仍是消費者資金避險的首選，占比為32%。據本次調查結果顯示，發現50%消費者認為2020年就是購屋好時機，尤其是2020年下半年占比超過三成，顯示消費者認為待總統大選底定、總統520上任，以及新內閣提出新政策方向確認後，不確定因素減少，即是進場購屋的最佳時機。

美國聯準會(FED)今年三度降息，不過同時也暗示明年不會降息，那麼，消費者對明年央行是否降息的看法為何呢？謝志傑說明，根據調查結果發現，67%消費者認為2020年不會降息，顯示在國內在台商回流、轉單效應挹注下，經濟表現是新興國家中最穩定的，讓央行沒有降息的必要。

此外，本次也針對房貸利率降低是否提升購屋意願進行調查，63%消費者認為房貸利率降低是會提升購屋意願的，顯示房貸利率與消費者購屋意願呈現負相關。謝志傑補充，對於一般消費者而言，購屋時首要考慮購屋負擔，因此房貸利率與成數是重要的考慮因素，目前房貸成數在七至八成之間，而房貸利率已降至歷史新低，加上目前房價持續盤整，都是推升消費者進場購屋的助力。

(時報資訊)