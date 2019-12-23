POS廠伍豐（8076）今日召開法說會，受彩票機客戶營運策略調整影響，今年營收出現明顯下滑，但毛利率受惠新產品推出而成長。展望後市，在POS機需求可望顯著回升，配合轉投資俄羅斯賭場「水晶虎宮殿」獲利成長可期，明年營運業內外皆美、成長動能看俏。

伍豐董事長徐明哲表示，今年前三季營收年減18.74％，主因最大彩票機客戶聚焦先進國家發展、調整對開發中國家營運策略，加上去年比較基期較高所致。該客戶去年對伍豐營收貢獻約25％，今年則降至15％，影響營收成長動能。

不過，伍豐今年針對端點運算及智聯網（AIoT）應用，打造新物聯網（IoT）系列產品，透過裝置微型化、獨立化、無線化、智慧化，可結合系統整合商提供的影像掃碼、畫面串流、無限擴充、視覺辨識、遠程控管、自動更新等功能，新產品推出帶動毛利率提升。

而伍豐前三季歸屬母公司稅後淨利2.45億元，年增達20.34％，每股盈餘0.96元，雙創近5年同期高點。公司表示，主要受惠轉投資俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」營運持續成長，前三季認列收益跳增2.96倍，業外收益顯著跳增帶動整體獲利仍顯著成長。

伍豐透過轉投資合資公司東雋（Oriental Regent），參與俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」經營。伍豐表示，東雋前三季營收5100萬美元，年增21％，主要來自貴賓廳及博弈機台收入成長，調整後稅後淨利1400萬美元，年增達1.33倍。

展望後市，徐明哲表示，今年POS機需求受最大彩票機客戶營運策略調整影響，預計今年調整完畢後，明年將針對主要市場投標，將有助帶動POS機需求回升。同時，公司近2、3年進行產品調整、打造新產品，預期效益可望自明年顯現，同步增添成長動能。

轉投資賭場方面，伍豐指出，「水晶虎宮殿」原先設定VIP廳營收貢獻將占大宗，但今年前三季來自VIP業務的營收未達3成。隨著澳洲知名VIP廳營運商太陽城（Suncity）入主東雋母公司香港凱升控股，目前正針對VIP廳進行改裝，將增加30張VIP桌。

伍豐表示，太陽城對澳門VIP博弈收入貢獻達約5成，具豐富營運經驗。目前太陽城已有100多名員工陸續進駐「水晶虎宮殿」，VIP業務預計明年2月開始營運，可望為明年「水晶虎宮殿」營運增添強勁動能，預期可望為賭場帶來中國大陸及韓國客人。

此外，伍豐表示，「水晶虎宮殿」第二期建設預計明年正式動工，包括室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，並有更大的賭廳面積及客房，客房數將由原先的121間再增加350間，投資規模預計將高於首期，但實際投資金額需待東雋董事會通過才能拍板。

(時報資訊)