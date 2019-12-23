智慧型手機與平板電腦已逐漸成為許多人重要的通訊工具，加上網際網路的便利與即時性，輕輕一滑就能與全世界連接，加上現代人因忙碌或貪圖方便而產生的「代勞」服務應運而生，帶動「外送經濟」商機。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，針對消費者對於外送服務的使用情形進行調查，35%消費者使用過外送服務，那麼，這些使用過外送服務的消費者，使用頻率為何呢？其中89%消費者平均每周使用1-3次，顯示一周內會有一至三餐使用外送餐點。

這樣便利的餐飲外送服務，是否會因此減少到實體店面用餐的頻率呢？根據調查結果顯示，使用過外送服務的消費者，其中69%會減少到實體店面用餐的頻率，顯示外送服務的確會衝擊到一般實體餐飲店面。

據財政部統計，近五年餐飲業營業家數由2014年的11.7萬家成長至2018年約14.2萬家左右，近五年成長20.9%；單店銷售額由349.2萬增長至382.9萬，五年成長9.6%，遠低於營業家數的增長率，若以年增率來看，餐飲業營業家數年增率自2015至2018年每年增長均高於單店銷售額年增率，雖銷售額年年成長，但近兩年年增率不到2%，營收成長速度比不上餐廳增加的速度，顯示餐飲業競爭激烈、淘汰率高，因此，為了能增加營收，許多餐廳紛紛加入外送平台，提供外送服務。

葉凌棋說，外送平台崛起，便利的送餐服務改變消費者用餐習慣，影響生活必需的餐廳需求，衝擊「社區生活服務型」店面。至於提供特色的用餐體驗、社交與人際交流場域的餐廳，這類「體驗型」的店面則衝擊較小，仍有需求。

葉凌棋說明，外送平台崛起，便利的送餐服務改變消費者用餐習慣，影響生活必需的餐廳需求，衝擊「社區生活服務型」店面。至於提供特色的用餐體驗、社交與人際交流場域的餐廳，這類「體驗型」的店面則衝擊較小，仍有需求。

(時報資訊)