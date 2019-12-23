育達高中詩詞融合菜色創意展成果。（呂筱蟬攝）

桃園市育達高中23日起，舉辦為期一周的餐飲、觀光周創意教學活動，以「創作美學－詩的意境」為主題，透過詩詞與情境，結合餐旅群學生的學習成果，呈現美食佳餚與說菜藝術，今年更受到教育部高職優質化肯定，並做跨群科整合成果發表。

學生分組以創意呈現不同詩詞菜色，分別為「再現康橋」、「跋山涉水穿岳記」、「李白－天上人間」、「東坡先生的陽泉酒家」及「南宋食神－放翁宴」。開幕第一天，結合徐志摩著名詩詞再別康橋為發想，創作出四喜春川鳳凰餅、櫻花齊聚盡滿園、上品芙蓉夕炸蝦等多道令人驚艷菜色。

指導師傅劉子勛表示，學生所呈現的菜色都是以在地食材製作，用不同的烹調方式呈現出一般餐廳較少吃的到的口味，其中上品芙蓉夕炸蝦，以蒸蛋結合炸蝦，是中菜西吃方式，也是一道特別的手工菜。

校方表示，餐旅群師生用心籌備活動，烹調手法及食材運用結合創意思維，透過不同主題美食饗宴，展現辦學成果。

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