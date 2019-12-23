臺灣保健食品學會20日在臺灣大學正大國際會議廳舉行20週年紀念特別研討會，活動中台灣知名企業如台灣綠藻、三多士、振芳、光泉牧場、葡萄王生物科技、台美檢驗、杏輝藥品、統園企業、麥德凱生物科技等具有保健食品專業學術背景、口碑優良之公司，均由學會手中獲頒團體會員感謝狀。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅表示，108年臺灣保健食品市場創造超過1300億產值，樂見該產業能創造驚人經濟價值，也建議有支援需求的廠商可透過臺灣保健食品學會彙整後，向政府機關提出，持續在保健食品市場上大展鴻圖。

食品工業發展研究所所長廖啟成透露，我國保健食品市場每年均有5%至10%的成長，算是相當穩定的發展。臺灣保健食品學會理事長龔瑞林表示，歷經4年佈局，終能落實農場到餐桌的食安保健產品供應鏈，以人工智慧及區塊鏈等新技術彙整串聯，整合消費信賴所有窗口一站到位，由「全民健保」走向「全民保健」的新時代產業生態鏈。

台灣綠藻董事長葉錦熙出席領取感謝狀(圖/ 凱格蘭公關提供)

臺灣保健食品學會會員在會場週邊展示各種消費者耳熟能詳的保健食品，例如娘家益生菌、娘家大紅麴、利得牛樟芝、綠寶綠藻片、綠寶藻精王等。出席領取臺灣保健食品學會感謝狀的台灣綠藻工業股份有限公司董事長葉錦熙表示，食安，只是飲食最基本的需求，身為保健食品廠商，應以關懷大眾生活、造福人群健康的理念看待每一項產品，因而公司特別重視生產技術精進及產品品質優良，期許大家因為綠藻機能成分帶來美麗與健康。

台灣綠藻產品品質獲肯定(圖/ 凱格蘭公關提供)

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