南迴鐵路電氣化潮州至枋寮段23日正式舉行通車典禮，由行政院長蘇貞昌（右四）親臨主持，他在會中強調自己很重視交通建設，而屏東縣長潘孟安（右五）也趁機提出3要求。（謝佳潾攝）

南迴鐵路電氣化潮州至枋寮段23日正式舉行通車典禮，由行政院長蘇貞昌（右三）親臨主持，他在會中強調自己很重視交通建設，而屏東縣長潘孟安（右二）也趁機提出3要求。（謝佳潾攝）

南迴鐵路電氣化潮州至枋寮段23日正式舉行通車典禮，由行政院長蘇貞昌親臨主持，他在會中強調自己很重視交通建設，而屏東縣長潘孟安也趁機要求中央加開普悠瑪班次並高架雙軌雙線，同時盼年底送審交通部的枋寮車站大平台計畫順利通過，對此，蘇允諾將全力支持。

潘孟安說，台鐵高架電氣化能在屏東落實，行政院長蘇貞昌幫忙很多，但在潮枋段電氣化通車後，還是有3個要求要請蘇院長再幫幫忙，首先是開進與駛離枋寮站的普悠瑪號每天僅各1班，對居民、遊客來說真的不夠，希望中央能協調加開班次。

再者，潘孟安指出，目前潮枋段還是單軌單線，這25公里的路程歷經19個平交道，且是林邊、佳冬以南地層下陷區，盼中央協助「高架雙軌雙線」，一來安全二來也讓鄉里有多的空間運用。最後，他盼年底送審的枋寮車站大平台計畫能過關，讓枋寮盡速達到鐵公路垂直整合，成為往東部的節點。

聽完潘孟安的請求，蘇貞昌允諾將全力支持，他說，看到潮枋段電氣化完工，感慨特多，有點像吃潮州燒冷冰，又燒又冷，他回憶起38年前選省議員到後來當屏東縣長，一路走來都沒忘記交通建設的重要，所以一定會盡力幫屏東人完成夢想。

鐵道局南部工程處副處長江富志表示，潮枋段完工實屬不易，它不僅要在夜間施工，還要突破許多限地條件，風險相當高，但它完成後的價值也很高，它的通車除減少高雄鐵路地下化後柴油列車的行駛、降低隧道空汙率外，也讓新左營站直達枋寮站的列車由30列次增加至60列次，當中還有22列次是區間快車，大幅減少旅客轉乘時間。

(中時 )