工研院生醫所長林啟萬（右一）、日本富士通亞洲區總裁國澤有通（右三）、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右四）、經濟部技術處副處長林德生（左三） 等共同啟動銀髮施健康防護網的「阿波羅」計畫。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝簡報「阿波羅」計畫。（許素惠攝）

經立委劉建國大力爭取，台大醫院雲林分院將成立國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，其中「阿波羅」計畫以核心醫療連結在地食堂及診所，解決雲林長者醫療困境，為有效運用人和科技的關懷互動模式完善照護平台，23日和工研究生醫所及日本富士通合作，引進日本最先進的智慧照護科技等，建構銀髮族健康防護網。

工研院生醫所長林啟萬、日本富士通亞洲區總裁國澤有通、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、經濟部技術處副處長林德生、衛福部副司長周道君等共同啟動銀髮施健康防護網的「阿波羅」計畫，引進日本最先進的智慧科技照護，希望也能發展為新南向的長髮族照護產業。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁指出，雲林縣人口老化程度為全國第二位，長者健康及照護相關議題的投入已刻不容緩，但因地處偏鄉，各類資源不足，在在影響了長者接受預防保健服務的意願，為優化長者生活，維護自我健康，研擬成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」。

黃瑞仁表示，研究中心的「阿波羅計畫」，以核心醫療連結在地食堂及診所，解決長者種種醫療困境，為有效運用人與科技的關懷互動模式，來完善年長者健康促進照護整合平台，與工研院生醫所和日本富士通合作，引進日本最先進的智慧照護科技，建構銀髮族群從醫院到家裡的健康防護網，讓銀髮安心、家人放心。

副院長劉宏輝簡報阿波羅計畫的智慧化醫療照護系統，是以超高速生醫運算為基礎，進行各種健康照護行為高度複雜的計算規畫，並透過醫護照護居家關懷及智慧化生理量測、居家主動回饋互動科技、類5G視訊、及緊急諮詢救護等遠距醫療設施，將健康照護管理與醫療資訊整合，進行最有效的醫療分配，讓人流，物流，金流及資訊流達到最佳整合狀態，可以有效降低需要接受長照個案，並減少健保支出，可說是雙贏方案。

周道君希望此系統能解決雲林長者各種醫療困境，以達到促進社區延緩失能，在地健康安心的老化目標，並作為我國下世代全智慧數位醫療服務產業楷模，帶領台灣生醫領域與長照產業連結日本，配合南向政策切入東南亞，成為東亞地區長照體系的樞紐

(中時 )