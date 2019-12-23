聖誕、跨年何處去？在家看金球獎入圍強片也很過癮！台灣大寬頻機上盒myVideo從即日起陸續上架多部金球獎最新入圍強片，包括由好萊塢兩大男神布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐主演的《從前，有個好萊塢》、描述英國國寶級歌手艾爾頓強一生的傳記式歌舞片《火箭人》、讓觀眾笑中帶淚的《玩具總動員4》等，同時集結上百部歷年入圍或得獎金球獎電影，讓影迷一次重溫精采好片。另外，12月底前觀賞任一部影片，還有機會獲得momo萬元紅利金或把飛利浦50吋4K大電視帶回家。

隨著第77屆金球獎入圍名單揭曉，台灣大寬頻機上盒myVideo特別推出「金球獎」專區，首推獲得最佳音樂及喜劇類電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳劇本五大獎提名的《從前，有個好萊塢》，由布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐、瑪格羅比共同演出；還有入圍最佳音樂及喜劇類電影、最佳男主角及最佳原創歌曲三項大獎的《火箭人》，描述英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強如何從英國皇家音樂學院的奇才，變成當今樂壇的傳奇人物；另外還包括入圍最佳動畫長片的《玩具總動員4》、《大冒險家》、《馴龍高手3》及《獅子王》、入圍最佳音樂及喜劇類女主角的《深夜秀》，而入圍最佳音樂及喜劇類女配角的《舞孃騙很大》將於聖誕節當天全新上架。

除了金球獎強片外，台灣大寬頻機上盒myVideo也推出一系列闔家觀賞的節日電影，包括最新上架的朵拉真人版電影《朵拉與失落的黃金城》、首部票房超過10億美元的動畫電影《冰雪奇緣》、驚奇冒險必看的《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、顛覆聖誕老人形象的《聖誕快遞》及另類聖誕狂歡喜劇片《今夜玩到趴》；其他聖誕片單則有機上盒myVideo獨家熱播法劇《巴黎情報局第三季》、《黑魔女》系列、《愛的聖誕夜》、《愛情不用翻譯》、《米老鼠溫馨聖誕》等，陪伴全家人從聖誕節一路看到跨年。

「看好戲不打烊」活動進入最後倒數，12/31前觀賞機上盒myVideo上任一部影片，就有機會帶回momo紅利金最高1萬元，還能再加碼抽飛利浦50吋4K大電視，看越多中獎機會越高。此外，12月底前進入機上盒myVideo並首次透過APP綁定會員帳號，即可獲得百元看片金；新申辦A1指定方案並透過APP綁定會員帳號，還可享有連續三個月每月111元看片金回饋，透過機上盒myVideo看大螢幕電影最過癮。

(中時電子報)