金鋒留在富邦的機會很大，而新任教頭洪一中先前表明不想再帶6搶1資格賽中華隊總教練，蔡承儒也表示尊重他的決定，只看洪總會不會回心轉意。

蔡承儒表示1月初會公布新球季教練團人選，其中外傳原桃猿教練吳俊良、林政賢、郭建霖等人是否轉戰悍將，也要到屆時才會明朗。而蔡承儒表示，目前與副領隊陳金鋒的合約討論剩細節，留下的機會很大，「不過職位跟工作內容可能會有所調整。」

12強賽中華隊打出佳績，總教練洪一中功不可沒，不過賽事結束後就表明要辭退國家隊教頭一職，蔡承儒說會尊重洪總意願，「上次跟洪總聊還是堅持不想接，畢竟他剛要接手新球隊，春訓才會接觸球員，也要等他熟悉一陣子才會做決定，也許1月中，看他會不會改變心意。」

洪一中離開待了10餘年的桃猿，準備在富邦悍將開始新執教生涯，若再加上帶隊6搶1高張力的國際賽，對洪總來說壓力不小。不過中職剛宣布明年球季會因應6搶1停賽2周，能減緩一些帶隊壓力，而蔡承儒也說，若洪總回心轉意願意接下中華隊總教練，球團也會讓他去。

(中時 )