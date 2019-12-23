女嬰母親將她抱著靠近韓國瑜，對於韓伸手輕撫，女嬰也未露出任何不悅或不適的表情。(翻攝照片／戴上容新北傳真)

國民黨總統候選人韓國瑜昨(22日)出席立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行比賽，一張「親吻女嬰」照在網路上遭不斷抹黑，今不僅女嬰父親對外澄清「沒有強抱女兒拍照」，並表示韓國瑜是頒獎人，「參賽者怎可能不接受領獎？」，現在事發前照片更曝光，可見母親抱著女嬰燦笑與韓合影，打破外界不實傳言。

女嬰父親指出，自己不是韓粉，也不是特定政黨支持者，純粹帶女兒參加爬行比賽，「本著陪小孩快樂成長的初衷，帶她去比賽，得了名卻不上台領獎，這有違人之常情。」

女嬰父親進一步表示，「韓先生當時是要頒獎，只是一個很簡單的互動、頒獎合照，加上現場吵鬧喧嘩，小孩子才10個月，不哭才奇怪。」

如今母親抱女嬰與韓國瑜的合照曝光，更可看見女嬰母親臉上掛著開心的笑容，將女兒抱著靠近韓國瑜，對於韓伸手輕撫，女嬰在母親的懷抱中也未露出任何不悅或不適的表情，女嬰父親則表示，韓國瑜不是流浪漢，也不是壞人，「女兒給媽媽以外的人抱本來就都會哭」。

(中時 )