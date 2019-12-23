2020年春節共有7天假期，台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期10天的春節疏運，車票預購時間從12月25日（三）凌晨零時起。

台灣高鐵2020年春節疏運期間，加開424班次列車，包括南下213班、北上211班，較平常增加3成運能，總計10日提供1,793班次列車的旅運服務，高鐵呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

台灣高鐵2020春節疏運期間營運及優惠服務說明如下，自由座服務，考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡旅客，可直接感應進站。

二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠效期含1月23日至1月29日國定假日期間者，台灣高鐵將自1月30日起自動展延對應天數。

其他優惠部分，春節旅運期間適用商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠，25人以上大型團體及校外教學等專案不適用。

另外，台灣高鐵推出「TGo統一超商ibon取票點數加碼送」活動，旅客在12月25日至2020年1月31日期間至統一超商ibon機台完成取票，即可獲得TGo點數10點抽獎資格，限量6萬張，取票張數越多，中獎機會越大。

(工商 )