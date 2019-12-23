吳宗憲23日主持中天節目《小明星大跟班》，談到22日與國民黨總統候選人韓國瑜節目相見歡，他大讚韓國瑜，「覺得他蠻貼近民心的，也跟大家玩在一起，我們講葷笑話，他也不以為忤，大家開心聚在一起，我覺得蠻好的，不排斥任何人來上我節目，不用客氣。」他直喊最想看韓冰。

吳宗憲（右）與Sandy主持《小明星大跟班》。（中天提供）

吳宗憲表示：「韓市長跟我一樣都是女兒控，我們都是以家庭為重。」談到總統大選屬意人選，他回應：「身為一個藝人，不能去左右選舉，那是不健康的，誰當選，我們就支持誰，不然台灣整個會亂掉，這樣不好。」他強調，「我們家的家訓是不准碰觸政治，想知道原因以後看我的傳記，不可以從政，政治是極為黑暗，對大多數的高雄人可能內心有極大傷痛，人到了北風北最後，要把生平拿出來再A一筆。」

韓國瑜近日親女嬰被放大檢視，吳宗憲為此緩頰，「基本上是盡量不要，但也沒有到那麼嚴重，不要正面就OK，這個沒什麼，講得那麼恐怖，這個沒什麼問題啦，不要連抱小孩都泛政治化，這樣不好，台灣的溫暖在哪裡？」他笑稱家裡4個小孩以前張葳葳管很緊，「家裡佣人也不給碰，以前是葳姊自己顧，連我回家衣服都要脫光，洗手才能抱小孩。」

(中時 )