民進黨立委陳亭妃打造「聖誕姐姐」形象，一身聖誕裝參加親子活動。（陳亭妃陣營提供／程炳璋台南傳真）

距總統暨立委大選半個多月，台南市第三選區立委候選人們造勢動作逐漸加溫，國民黨籍的童小芸勤掃街拜票，預告26日將辦一場重大聲明，民進黨籍的陳亭妃頻頻舉辦親子活動，營造溫馨選舉氣氛。

台南市六個立委選區中，第三選區是民進黨略占優勢選區，國民黨派出里長童小芸挑戰已經立委3連霸的陳亭妃，被形容是「越級打怪」，難度很高。這場選戰藍綠陣營至今也未出現激烈文宣攻防。

. 童小芸在深綠票倉闖蕩拜票，她的兩岸主張走中間路線，強調「九二共識、一中各表」，反對一國兩制，更反對一例一休。

強調是傳統美德婦女，童小芸關心幼教問題，除了爭取推動嬰幼兒教育納入國民義務教育，並應全面推行國小雙語教學。首胎生育獎勵金每年補助3萬元，第二胎6萬，直到6歲。

兼顧年輕與老年族群，童小芸提出的政策一方面主張青年學生助學貸款利息應由政府全額補助，學生只還本金即可。一方面主張65歲市民免除健保費。

對過去以來一直飽受淹水之苦的北區、安南區，主張全盤檢討區域排水系統。她會將服務處設在水淹最深的安中路段，在雨季與民眾共進退。

尋求立委4連霸的陳亭妃，這場選戰打法呈現親子風，近日舉辦一系列「妃妃姐姐親子活動」，還舉辦耶誕足球派對，陳亭妃在活動中扮成聖誕姐姐，發送糖果與橡皮擦，充滿家庭溫馨氣氛。

陳亭妃陣營表示，未來將會經常舉辦不同主題的戶外親子活動，打造另類公民政治，將政策融入家庭。

(中時 )