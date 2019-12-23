市場樂觀預期美中即將簽署第一階段貿易協議，加上全球景氣於第四季出現回溫，激勵美股續創新高，並同步反應於其資金動能上。根據EPFR數據顯示，美股基金上周轉吸金165.61億美元，不僅單周淨流入金額改寫近13周之最，更一舉奪回全球股票吸金王寶座。摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中貿易達成初步協議在即，加上全球景氣展望回溫，引領市場重拾投資信心，首當其衝的美股不僅一片紅通通，主要指數更持續挑戰歷史新高水位，美股相關的基金上周資金動能也同樣相當強勁，單周逾165億美元的淨流入同步改寫最近13周以來的最大量。

新興市場上周資金動能也普遍回溫，其中，新興亞洲和全球型新興市場型基金買氣均進一步放大，分別再流入29.68億美元和20億美元，全球新興市場型基金全年累計淨流入更一舉由負翻正，轉吸金15.86億美元；拉丁美洲基金上周同樣也轉為小幅流入，連兩周遭到資金調節獲得止血。

林雅慧進一步指出，投資人風險胃納量提升，亦可由最新公布的12月美銀全球經理人調查略窺一二。據統計，基金經理人目前現金部位已下滑至4.2%，為6年來低點，此外，經理人加碼股票的幅度成長至31%，同樣來到過去一年來新高水位。甚至，美銀美林的牛熊指標，也來到2018年4月以來之最，顯示現階段市場投資情緒的樂觀程度。

林雅慧分析，受到景氣先行指標重回擴張階段、政治紛擾降低以及今年企業實際財報數字皆優於預期等影響，市場預估全球經濟成長有望逐季回溫，並同步上調主要區EPS數字。整體而言，目前市場預估2020年全球企業EPS將有9%的成長率。而企業獲利預估相對樂觀，對股票的投資展望自然有所挹注。

此外，林雅慧補充，2019年零售投資人資金持續流出股市，不過從第四季以來，淨流出幅度縮減，可以看到動能逐漸好轉，加上2020年美國總統選舉題材效應，短期可望支撐股市表現。除了持續看好美股之外，受惠於獲利下降趨勢止穩加上貿易紛爭風險下降，新興市場股票也可望有表現機會。

(時報資訊)