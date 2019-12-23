首屆「識富天使新創加速計畫」於台新金控(2887)總部舉辦，台新金控資訊長孫一仕就表示，台新藉由與新創業者合作，希望共同打造符合市場需求，且結合生活與金融應用場景的新商業模式。台新為了加速創新服務，特別成立「數位策略小組」，該小組並做為與新創業者「快速通關」的接口，藉由合作進一步協助有潛力的新創業者業務發展。

在全球創業觀察（The Global Entrepreneurship Monitor, GEM）所發布的「2018/19年全球報告」中，首次新增國家創業環境指數（NECI）排名指標，台灣僅次於卡達、印尼、紐西蘭，在全球排名第四。台灣之所以能夠名列前茅，政府在近年積極透過政策引導新創投資應是扮演關鍵的角色，特別是因應金融科技的發展，不論是服務數位化，或是開放銀行的趨勢，都促成金融機構積極與新創業者合作。

孫一仕指出，台新積極與各新創圈接觸，除了加入金融科技創新園區、芬恩特創新聚落、政大國際產學聯盟外，近期更贊助「識富天使會」首屆舉辦的「識富天使新創加速計畫」。「識富天使會」是台灣最大的獨立天使投資人社群，定期安排在草創初期且缺乏資金的新創團隊進行募資提案，目前已舉辦過19場募資提案說明會，並獲得逾100組新創團隊的迴響，且有相當多的投資人積極參與。每場說明會中除了由具經驗的投資人提出個案經驗分享外，也會適時提供資源協助參與說明會的新創團隊；由於「識富天使會」積極參與新創的理念與台新不謀而合，因此，台新乃參與贊助「識富天使新創加速計畫」，並擔任甄審與評論。日前「識富天使新創加速計畫」在台新金控總部進行成果發表會，包括天使投資人、新創加速器、新創團隊、台新高階主管等逾百人共同與會。

(時報資訊)