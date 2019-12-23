POS廠伍豐（8076）致力從傳統硬體轉型為解決方案供應商，董事長徐明哲今日法說會時表示，公司歷時2、3年投資研發相關產品、打造營運發展架構，預計明年起拓展後續加值功能、營運維護等產品服務業務，希望明年效益能逐步顯現，奠定長期成長營運動能。

伍豐認為，因應商業環境改變，POS不再只是POS，新型態服務及解決方案將有爆發性成長，需透過新的POS服務整合支付、廣告看板等更多應用功能。新物聯網系列產品透過整合更多項元件，使解決服務商可用更多元精簡的裝置設備，完整提供新服務功能。

伍豐對此積極建置打造全系列、全尺寸硬體，囊括餐飲、流通、超市百貨、便利店、半自助及全自助服務系統，以滿足各產業環境及多元化應用。同時，持續打造提供深度整合、應用程式服務的功能加值平台，爭取後續營運維護相關發展商機。

伍豐指出，透過一貫設計基因，可強化公司生產效率及物料周轉性，逐年提高生產效益，並藉由既有銷售通路完善產品完整性，增加產品競爭力及服務彈性，提高分公司經銷商得標率。未來進一步整合功能加值平台提供的加值服務，可帶來更具彈性的售價模式。

伍豐認為未來「服務才是王道」，對此打造更全面的服務模式及加值平台因應，透過與微軟、亞馬遜合作，利用成熟且低成本的Azure及AWS全球基礎PaaS架構，小自電子標籤、大至自助結帳機，每賣出一台機器或裝置便能持續累積服務營收，增添長期營運成長動能。

伍豐董事長徐明哲表示，因應商業環境變化，公司近年持續投資開發相關產品、布局相關營運服務架構布局，隨著基礎逐步打造完成，過去單賣硬體因毛利率偏低而不承接的產品，若能結合後續營運維護相關服務，明年亦有可能考慮承接，積極爭取相關營運契機。

(時報資訊)