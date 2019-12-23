8家連接成田機場和東京車站的高速巴士公司明年2月1日起將聯營，新名稱為 AIRPORT BUS「TYO-NRT」（機場巴士東京・成⽥），聯營後將統一上下車的地點及購票方法，以提高往來旅客的便利。

現在成田機場連接東京車站的JR電車票最便宜的為1340日圓（約台幣374元），但最便宜的巴士票則降到1000日圓（約台幣279元），而且還有經過搭廉價航空的第3航站，因此受到許多旅客的喜愛。

但是往來成田機場和東京的巴士雖走同一路線，車票也幾乎都是1千日圓，卻因巴士公司不同，上下車的地點及購票處都不同，讓許多旅客感到困擾。

8家巴士公司聯營後，1天的來回車班將有284班，比現在多出19班。其中有部分巴士需事前預約，預定從1月15日起開始在網上接受預約，無需預約的巴士則可上車付費。

東京車站的上車處統一設在JR高速巴士7、8號站牌；銀座車站發車的上車處則設在銀座數寄屋橋；成田機場發車的巴士為事前購票方式，可在各航站的購票處購票。

(中時電子報)