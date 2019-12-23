縣府23日舉行全國語文競賽暨竹縣第一屆客語說故事比賽頒獎典禮，全國語文競賽有69位學生參加，14位獲特優、36位優等及13位甲等，表現亮眼，縣長楊文科加碼頒給特優學生3千元獎勵金，指導老師1千元獎勵金，感謝語文培訓有功人員輔導所有競賽學生獲得佳績。

縣府為鼓勵老中青幼講客語，辦理第一屆客語說故事比賽，共有國中小、教師到社會人士等127位選手報名參賽，參賽年紀最小僅7歲，最年長參賽者76歲，教育處副處長蔡淑貞頒發各組前3名各3千、2千和1千元禮券共30位。

六家國小校長何明星表示，這次客語說故事比賽，參賽者能利用短短3到5分鐘訴說新竹縣有關的故事，表現相當精彩，藉由這些活動及比賽可大幅提升客語推廣和傳承。

新竹縣同時推出客語檢定獎勵金補助，通過初級檢定有1千元，通過中級檢定2千元，通過中高級檢定3千元，鼓勵各校參加報名客語檢定。

(中時 )