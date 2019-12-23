針對中俄聯手否決敘利亞跨境人道救援問題決議草案，美國務卿蓬佩奧21日發表聲明稱，俄中可恥地否決了一項允許數百萬敘利亞人獲得人道主義援助的安理會決議，兩國手上沾有鮮血。大陸外交部發言人耿爽今天（23日）在例行記者會中反批，到底誰手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚。

耿爽強調，跨境人道救援機制是在特定形勢下採取的特殊救援方式，應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整，充分尊重敘利亞政府意見，並結合地面形勢發展進行評估和調整。中方根據事情本身的是非曲直，並從敘利亞人民根本利益出發，決定自身投票立場。中方堅決拒絕美方對中方投票立場的無端指責。

耿爽表示，如果美方真正關心敘利亞人民和敘人道局勢，為什麼不對俄羅斯決議草案投贊成票？他們完全有機會踐行對敘利亞人民的承諾。「這也再次說明，他們的關心是偽善的，所奉行的是典型的雙重標準，是將人道問題政治化的具體體現。」

耿爽表示，如果美方真正關心敘利亞人民和敘人道局勢，就應該反躬自省，捫心自問。「因為當前敘利亞的局面和敘利亞人民的苦難，恰恰是美國等一些國家的錯誤行動所致，他們赤裸裸干涉他國內政，在中東地區助推『阿拉伯之春』，成為眾多地區熱點問題的始作俑者。」

耿爽反批，「到底是誰口中滿是謊言，心裡充滿偽善，手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚。真正應該反思的是這些人。」

(中時 )