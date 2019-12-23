新北市十八王公海邊女屍 死者為基隆女子 17:332019/12/23 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾今日中午在石門區十八王公發現一具女屍，警方初判可能是溺斃，詳細死因仍須進一步釐清。(新北市金山分局提供／張睿廷新北報導) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門區有民眾今(23)日中午在十八王公橋下發現一具女性遺體，海巡署第二岸巡隊人員到場後，發現死者身上沒有帶任何證件，全身上下僅著一件內衣，警方調閱失蹤人口系統，發現死者與一名失蹤人口相符，家屬到場後，確認死者為住在基隆市的30多歲許姓女子。 金山分局表示，死者身上並無明顯外傷，研判是掉落水中後溺斃，初步排除他殺，但詳細死因仍須進一步調查釐清。 (中時 ) #死者 #發現 #內衣 #失蹤人口 #失蹤 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳芬父砂石場舊址國產署掘地3尺 探勘8成未發現廢棄物！ 12:562019/12/19 政治 知名按摩師信邪教 狂按發黑爛屍悚稱「會復活」 13:512019/12/19 社會 玉井佛堂7死縱火案 25日公祭 16:132019/12/19 社會 新市大排鱷魚出沒 行動敏捷恐傷人 18:002019/12/19 社會 睡覺專用內衣可美胸？ 網曝這招效果更好 18:512019/12/19 生活 粉色驚喜 大理現極度瀕危雲南木蓮 04:092019/12/20 話題觀察 「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－家族企業如何影響公司衍生性金融商品交易？ 04:102019/12/20 證券．權證 亞大附醫好神刀 助癌男找回自信 04:102019/12/20 社會新聞 妹子開門拿外送「忘穿內衣」 網暴動：我幫你送 12:032019/12/20 社會 幼時知母遭侵犯 兒隱忍多年手刃惡鄰 14:042019/12/20 社會 社會熱門新聞 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 人妻摩鐵戰小王 爽完叫Uber驚見司機是老公 - 社會 全台法官站出來 破1500人連署抗議陳師孟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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