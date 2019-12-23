新北市石門區有民眾今(23)日中午在十八王公橋下發現一具女性遺體，海巡署第二岸巡隊人員到場後，發現死者身上沒有帶任何證件，全身上下僅著一件內衣，警方調閱失蹤人口系統，發現死者與一名失蹤人口相符，家屬到場後，確認死者為住在基隆市的30多歲許姓女子。

金山分局表示，死者身上並無明顯外傷，研判是掉落水中後溺斃，初步排除他殺，但詳細死因仍須進一步調查釐清。

(中時 )