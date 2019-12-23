內政部統計，今年1-10月全台建照量約12萬戶，永慶房產集團推估全年建照核發量恐達14.4萬戶，創24年來新高，甚至逼近1995年的14.57萬戶，以施工期2-3年推算，2021、2022年將出現超額供給，市場賣壓大，未來恐出現房市供需失衡的狀況，需警戒。不過調查也發現，發現50％消費者認為2020年就是購屋好時機，尤其是2020年下半年占比超過三成，顯示消費者認為待總統大選底定、總統520上任，以及新內閣提出新政策方向確認後，不確定因素減少，是進場購屋的最佳時機。

根據永慶房屋2020第一季網路會員調查，全台認為房價維持不變的比例，由上季的38％上升7個百分點至45％，看跌比重收斂，看漲小幅上升，顯見消費者對多空看法仍有分歧，不過，整體而言，房價持續呈現平盤整理格局。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，全球經濟成長趨緩，加上陸美貿易戰瞬息萬變，部份民眾看空房價；但近期陸美貿易戰有和緩趨勢，加上台商回流，帶來資金及就業機會，而利率持續處於低檔，部分民眾看多房價，呈現意見分歧的現象，但消費者普遍對於房價的期待轉趨中性，對於房價預期轉為正面，消費者看平房價的比例創調查五年來新高。

此外，謝志傑指出，根據調查結果顯示，發現50％消費者認為2020年就是購屋好時機，尤其是2020年下半年占比超過三成，顯示消費者認為待總統大選底定、總統520上任，以及新內閣提出新政策方向確認後，不確定因素減少，即是進場購屋的最佳時機。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2020年經濟持續走緩，經濟擴張仍有下行風險，陸美貿易爭端恐成長期對抗，短時間內難有結果，影響全球經濟成長，仍是2020年最大變數。而國內新建待售餘屋、使照仍維持高檔，推估2019年全年建照恐高達14.4萬戶，創24年來新高，市場超額供給，將累計大量賣壓，不可不慎。此外，明年總統大選底定後，新內閣是否提出新的房市政策，將左右明年房市交易。因此，貿易戰、超額供給、房市政策是影響2020年房市的三大變數。

葉凌棋說明，國內經濟持續緩步復甦，同時有台商回流、轉單效應發酵，明年經濟前景值得期待，但明年有貿易戰、超額供給與房市政策三大變數，加上自住仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，預期2020年房價呈「平盤震盪」格局。而交易量方面，明年房市變數多，買氣難有爆發性擴量，預估2020年交易量較今年「持平或小幅上升」，全年交易量約30-30.8萬棟之間，有望創六年來新高。

(中時 )