倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪走揚，終場上漲63.15點，漲幅0.53％，收在12,022.23點，櫃買指數同步收紅，終場上升0.13點，漲幅0.09％，以147.05點作收。

三大法人方面，外資轉買23.24億元，投信轉買0.6億元，自營商轉賣3.61億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼335口多單，累計淨多單部位為40,668口，心態呈現中性偏多不變。

台股自8月6日起漲以來，才短短4個多月時間已大漲近2,000點，然多頭格局並不會因短線的震盪而改變，主因目前不論是國內經濟面、資金面及籌碼面均處於10年來多頭最為有利的位置，加上總統大選與資金寬鬆行情，以及根據歷年農曆年前台股收漲機率偏高，預期短線上經過震盪換手整理後，加權指數將繼續朝12,682歷史高點作挑戰。

若依型態及波浪理論的角度觀察，台股上一波從7,203點大漲至11,270點為止，共計上漲4,067點，本次則從年初的9,319點再度起漲，若依等幅測量計算，不排除大盤將上看13,386點。

個股方面，本周納入投資組合的榮群，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價23日持續飆漲停，後續只要法人大戶偏多不變，且量價不失控下，大漲再創新高的機會可期。

此外，儘管本周「聖誕節」前夕，隨著外資休假，轉由內資主導，預期大盤上攻空間不大，然盤面上還是有很多中小型轉機股表現亮眼，包括光學鏡頭廠玉晶光、亞光、IC設計業者威盛、無塵室設備廠漢唐、惠特、記憶體廠群聯、觸控面板業者洋華、封測廠菱生、被動元件廠華容、燃料電池業者高力、OLED概念股旭暉應、航太概念股漢翔及紡織股大東等，股價23日表現皆相對強勁。

市場人氣未退，加上控盤者偏多操作的企圖心並未改變，因此多頭格局不變下，對於短線指數的震盪，投資人無須過度擔心，選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

投組表現：

榮群（8034）表現最佳，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價23日持續飆漲停，後續只要法人大戶偏多不變，且量價不失控下，大漲再創新高的機會可期。

九豪（6127）表現最差，11月營收回溫，呈現雙率雙增格局，低檔放量，惟股價23日震盪拉回，24日能否止穩翻紅，將攸關後市的反彈力道及空間。

盤勢預測：

台股23日開高震盪走揚，終場上漲63.15點，漲幅0.53％，收在12,022.23點，櫃買指數同步收紅，終場上升0.13點，漲幅0.09％，以147.05點作收。

三大法人方面，外資轉買23.24億元，投信轉買0.6億元，自營商轉賣3.61億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼335口多單，累計淨多單部位為40,668口，心態呈現中性偏多不變。

台股自8月6日起漲以來，才短短4個多月時間已大漲近2,000點，然多頭格局並不會因短線的震盪而改變，主因目前不論是國內經濟面、資金面及籌碼面均處於10年來多頭最為有利的位置，加上總統大選與資金寬鬆行情，以及根據歷年農曆年前台股收漲機率偏高，預期短線上經過震盪換手整理後，加權指數將繼續朝12,682歷史高點作挑戰。

若依型態及波浪理論的角度觀察，台股上一波從7,203點大漲至11,270點為止，共計上漲4,067點，本次則從年初的9,319點再度起漲，若依等幅測量計算，不排除大盤將上看13,386點。

此外，儘管本周「聖誕節」前夕，隨著外資休假，轉由內資主導，預期大盤上攻空間不大，然盤面上還是有很多中小型轉機股表現亮眼，包括榮群受惠需求增溫、營收連2個月大成長、低檔量增及業內買盤拉抬下，連2日攻上漲停板，其它如光學鏡頭廠玉晶光、亞光、IC設計業者威盛、無塵室設備廠漢唐、惠特、記憶體廠群聯、觸控面板業者洋華、封測廠菱生、被動元件廠華容、燃料電池業者高力、OLED概念股旭暉應、航太概念股漢翔及紡織股大東等，股價23日表現皆相對強勁。

市場人氣未退，加上控盤者偏多操作的企圖心並未改變，因此多頭格局不變下，對於短線指數的震盪，投資人無須過度擔心，選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

(工商 )