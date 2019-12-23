總統大選倒數19天，總統蔡英文在臉書表示，她有心裡話要跟大家說。蔡英文認為，選戰越激情，她更希望大家更靜下心來思考這三年多來的改變。

蔡英文表示，3年多前，她接手政府時，台灣的經濟低迷，只有逆風，沒有高飛。因此，政府比誰都努力，希望能把台灣帶向一個正確的道路上。過去政府做不到、不敢做、不願意做的事情，她都努力做了。

蔡英文指出，過去3年多，台灣的股市上萬點、台商回流、外資看好台灣，投資大爆發，政府還讓台灣的產業可以逐漸轉型，相較於過去，台灣的經濟已經有起色。經濟有起色，政府也做了很多社會福利，來照顧人民，加薪減稅托育長照，都是蔡政府所做的。

蔡英文認為，這些都證明她是一個擁有堅定的意志、能把握機會、有治國能力、具備抗壓性的國家領導人。更重要的是，她不會信口開河，我說到做到。有人擔心，在最後關頭蔡英文和對手的距離可能會很近，但是，蔡英文要跟大家說，她和對手最大的距離，就是她堅守崗位，為台灣做事的意志和能力。請再給她四年，她會為台灣做更多，會確保台灣在正確的道路方向上。

針對日前高雄挺韓、罷韓遊行，蔡英文表示，不管人家如何評論遊行人數，不管外界評論民調差距多少，最重要的是你有沒有出門投票，你手中的那一票，就是告訴全世界，台灣人民的決心與聲音。拜託大家，明年1月11日，請一定要回家投票。

(工商 )