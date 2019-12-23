交通部鐵道局23日表示，持續推動環島鐵路電氣化，將環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化計畫」納入前瞻基礎建設計畫來推動，潮州至臺東全線預定2020年底電氣化通車，在鐵道局及工程單位的努力下，「潮州至枋寮段」提前於今年底通車。

交通部長林佳龍致詞時表示，環島鐵路電氣化為我國經濟建設重要一環，也是臺鐵快捷化之關鍵，環島鐵路於2015年屏東至潮州高架電氣化通車後，政府為宣示加速推動決心，將環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化計畫」納入前瞻基礎建設計畫。計畫路線全長約123.4 公里，工程經費276.13億元，全線預定2020年底電氣化通車。

其中，潮州至枋寮長約25.2公里，鐵道局說，考量潮州到枋寮段鐵路是南屏東民眾生活重要的交通動脈，如果能夠提前啟用電氣化，不僅能對這路段的鐵路運能與運輸效率有所提昇，亦能提前減少柴油列車的行駛班次，使沿線居民盡早感受鐵路電氣化的效益，因此行政院及交通部特別指示鐵道局積極推動。

鐵道局說，潮枋段工程皆在營運中的鐵路旁進行，於鐵路營運時間無法施工，再將工期壓縮1年餘，其難度和挑戰性實遠遠超過其他工程，經鐵道局施工團隊竭盡全力、努力不懈克服萬難，幸不辱使命達成目標，也朝建構臺灣全島「一日生活圈」的新交通運輸版圖邁進一大步。

鐵道局說指出，潮州至枋寮段電氣化通車，西部電氣化列車可直達枋寮，優化台鐵、高鐵兩鐵轉乘，新左營站直達枋寮站之列車班次由30列次增加為60列次，其中開行區間快車22列次，可大幅減少轉乘旅行時間，有效振興恆春半島觀光產業，更能進一步帶動屏東發展，創造中央與地方的雙贏。

(工商 )