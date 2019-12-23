華冠投顧分析師吳官隆表示，美國總統川普20日釋放與大陸的好消息，激勵美股費半指數上漲1.03％，道瓊指數同樣上漲78點，收在28,455點，而日股、韓股及陸股等亞股23日皆小幅走跌，反觀加權指數及櫃檯指數則以小漲作收。

台股23日終場上漲63.15點，收在12,022.23點，成交值縮小至1,122億元，呈現微幅反彈的格局，蘋概三王中則以大立光修正較大。櫃買指數方面，23日雖然收漲，成交量卻出現萎縮，且已連四日開高走低，後續動向仍要觀察24日主流股的表態而定。

類股方面，記憶體族群、被動元件、矽晶圓、被動元件及風電族群23日均進入整理，散熱模組、印刷電路板及二線光學族群則有轉強跡象，至於電子通路、觀光、建材營造及通信網路族群表現相對強勁。電子股整理至末端，籌碼面若未有大礙，預期24日起就會有新的主流股領軍攻高。

個股方面，本周納入投資組合的奇鋐，股價23日終場上漲0.24％，收在41.25元，已成功站上季線反壓41.1元，若24日能順利帶量上攻，後續就有望迎來反彈行情甚至出現大漲。

操作方面，本周月底作帳行情是相當重要的關鍵，比起進行追高而承擔相當的風險，更加看好風電與被動元件族群止穩後再做上攻。

(工商 )