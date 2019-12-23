運達投顧分析師洪任浚表示，中美貿易戰降溫後，全球景氣將逐步回升，帶動受到貿易戰影響的族群也會從谷底緩步反彈，目前全球股市雖遇漲多整理的壓力，但多頭格局不變下，資金仍會找尋最有利的方向布局。

個股方面，本周納入投資組合的泰鼎-KY，受惠車用電子市場訂單回溫，前三季獲利繳出亮眼表現，帶動股價緩步墊高。

半導體族群則受惠台灣的晶圓代工聚落完整，吸引國際資金來台投資，龍頭股台積電的高階製程產能滿載，更帶動投資需求加溫，半導體設備族群11月大漲後，資金轉往無塵室的個股布局，漢唐23日拉出逾半根漲停板。

此外，亞翔今年前三季因中美貿易戰的關係，晶圓廠對產能的規劃較為謹慎，導致營收衰退逾三成，但隨中美達成共識且先進製程需求暢旺，亞翔自9月開始尚未施工的訂單已達462億元，超越2018年全年水準，包括科技廠的工程案件、公共工程的包案，以及正在興建中的捷運、鐵路與專業設備工程，建案完工後有望將帶動獲利大幅度成長，近期買盤積極進駐，帶動股價出現飆漲行情。

(工商 )