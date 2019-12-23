萬花筒特展「幻境花園」，百花如瀑，網美好好拍。（嘉義市文化園意園區提供／廖素嘉義市傳真）

萬花筒特展「璀璨鑽石屋」，拍出千變萬化的分身。（嘉義市文化園意園區提供／廖素嘉義市傳真）

萬花筒特展「無盡迷宮」，走迷宮遇見自己。（嘉義市文化園意園區提供／廖素嘉義市傳真）

全台首創以「萬花筒」為主題的「幻．彩．影萬花筒特展」，將自28日起在嘉義市文化創意園區展出，利用光學科普打造唯美夢幻彩境，是元旦假期及農曆春節拍網美照的最佳景區，28、29日開幕還有二手市集及老車派對。

文創園區總監石瑞仁說，小時候看萬花筒的花花世界，眼花撩亂，目眩神迷，「幻．彩．影 萬花筒特展」結合藝術、新媒體、鏡面及動畫投影等多元素材，把萬花筒變得更魔幻、更立體、更繽紛，利用光學及鏡面，打造出光與影的奇幻旅程。

「花夢之路」吸引你闖進巨大萬花筒的幻境；「幻鏡花園」有粉紅櫻及紫藤花林，用360度鏡像環繞，有春天的浪漫；置身「璀璨鑽石屋」看到自己數不清的分身，有如在夢境。

展場還有多樣結合藝術、科學及創意的互動體驗，「光影迷陣」浮空投影科技，「幻彩留聲機」裝置巨大留聲機造型及黑膠唱片、播放投影奇幻炫麗特效，並有各式各樣的萬花筒體驗。

「幻．彩．影 萬花筒特展」自28日展至明年4月19日，開展前購票有早鳥優惠，展覽邀請到日本花藝大師木村貴史，帶領花藝團隊plantica首度登場中南部，加碼提供東京台北來回機票，展覽期間與plantica三件作品之一合影，上傳至Instagram並完成指定任務，就有機會抽中機票。

(中時 )