全台首創以「萬花筒」為主題的「幻．彩．影萬花筒特展」，將自28日起在嘉義市文化創意園區展出，利用光學科普打造唯美夢幻彩境，是元旦假期及農曆春節拍網美照的最佳景區，28、29日開幕還有二手市集及老車派對。
文創園區總監石瑞仁說，小時候看萬花筒的花花世界，眼花撩亂，目眩神迷，「幻．彩．影 萬花筒特展」結合藝術、新媒體、鏡面及動畫投影等多元素材，把萬花筒變得更魔幻、更立體、更繽紛，利用光學及鏡面，打造出光與影的奇幻旅程。
「花夢之路」吸引你闖進巨大萬花筒的幻境；「幻鏡花園」有粉紅櫻及紫藤花林，用360度鏡像環繞，有春天的浪漫；置身「璀璨鑽石屋」看到自己數不清的分身，有如在夢境。
展場還有多樣結合藝術、科學及創意的互動體驗，「光影迷陣」浮空投影科技，「幻彩留聲機」裝置巨大留聲機造型及黑膠唱片、播放投影奇幻炫麗特效，並有各式各樣的萬花筒體驗。
「幻．彩．影 萬花筒特展」自28日展至明年4月19日，開展前購票有早鳥優惠，展覽邀請到日本花藝大師木村貴史，帶領花藝團隊plantica首度登場中南部，加碼提供東京台北來回機票，展覽期間與plantica三件作品之一合影，上傳至Instagram並完成指定任務，就有機會抽中機票。
(中時 )
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