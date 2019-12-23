▲清境地區每年的跨年晚會，總是讓民眾High翻天，並吸引如織人潮

每年在南投清境地區舉辦的全台最高海拔跨年晚會，總是吸引上山狂歡的如織人潮，今年將從31日晚間7時開始，直至凌晨1點才結束，而且今年的南投清境跨年晚會，因再增加全台最獨特的國際暗空公園，更是讓民眾都引頸期盼，可預期的將使清境成為全國最夯的熱門跨年晚會焦點。

清境觀光協會為了今年清境跨年晚會，從上到下，無不挖空心思為活動及節目規畫設計而絞盡腦汁，總幹事林宏哲透露，晚會現場將展出多樣觀星器材與相關星空輸出布置，並配合觀光局2020台灣脊梁山脈旅遊年政策，重新規畫舞台設置、架設高山旅遊意象布置及擴大造雪機範圍，讓遊客能齊聚2千公尺清境高山，享受高山星空、電音、雪花交織而成的夢幻倒數跨年派對。

晚會將邀請蜆仔及堯堯擔任主持人，演出團體有在地雲南、泰雅、賽德克、布農族所組成的原住民團體及多組台灣當紅藝人演出，包括李佳歡、吳是閔、反骨男孩、街頭先生、孟慶而、DJ Bella、Bounce 181、歐妮醬舞團、竹林江畔傣鄉情、都達、伊斯昂藝術文化團、布農迪樣家族、清境社區媽媽舞蹈班、格西亞、台灣星空守護聯盟劉志安天文導覽團隊等多組大眾喜愛的網紅及藝人團體，將共同撼動清境的星空。

林總幹事並指出，今年跨年晚會在倒數計時後，將由劉志安專業觀星團隊的老師們，透過專業天文器材持續進行星空導覽，並向社會大眾宣告合歡山清境地區已通過IDA國際暗空組織認證，成為台灣第1座、亞洲第2座暗空公園，希讓國人了解降低光害，共同維護星空環境的重要，大家一起來維護清境成為全台的星空小鎮。

(中時 )