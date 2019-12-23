畠山日那加在球場上練球的英姿。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

畠山日那加（前排蹲者右二）在嘉義市諸羅山盃少棒賽表現亮眼。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽正在嘉義市熱鬧開打，賽會裡女生是鳳毛麟角，今年卻有23位國內外女選手，去年冠軍日本IBA東西隊唯一女選手12歲的畠山日那加首次來台，投球及打擊力俱佳，備受矚目。

畠山日那的爸爸求學時曾是棒球選手，媽媽熱愛排球，她6歲時開始接受爸爸的訓練，經過6年球訓，今年首次隨球隊參加諸羅山盃少棒賽，登上國際少棒賽舞台，她所屬的學校曾奪得日本東西大會第2名，2018年諸羅山盃少棒賽冠軍。

畠山日那說，第1次來台灣比賽，非常緊張，但能夠跟選手切磋、交流棒球，能讓她更成長、充滿活力，她希望未來能站上職棒舞台發光發熱，來嘉義市這幾天，對家樂福夜市印象深刻，有機會她還想再來嘉義認識更多一些。

2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，20日至26日在嘉義市進行6天300場次的賽事，21日於嘉義市立棒球場盛大開幕，由市長黃敏惠開球。

教育處長林立生說，今年有241支球隊參賽，是歷年最多隊，台灣有226隊，其中7隊是地主隊嘉義市，國外隊有15隊，包括日本11隊、香港3隊、韓國1隊，國內參賽選手有3246人，國外參賽選手有207人，總共3453名選手來嘉參賽，帶動觀光，創造運動經濟。

(中時 )