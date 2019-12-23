富邦悍將守護神陳鴻文在季後提出旅外自由球員申請，在12強賽繳出勇猛表現後，據傳有日職球隊對他有興趣，領隊蔡承儒也證實有1隊接觸，他舉王柏融為例表示，「買斷金要合乎選手的價值，不能有賤賣的感覺。」

先前中華職棒收到日本職棒對陳鴻文提出身分照會需求，想瞭解陳鴻文目前的合約狀況，23日蔡承儒證實有日職球隊對陳鴻文有興趣，不過雙方尚未有密集接觸，僅初步打招呼。

蔡承儒表示這幾周會做討論，包含買斷金等，「球團方也要看條件，要合乎選手的價值才是合理交易，不能有賤賣的感覺，這樣對生態不好。」

蔡承儒更舉當初王柏融挑戰日職為例，「王柏融當初也是有很好的條件，Lamigo才讓他去，不能日職開出不合理條件，球團還要接受。」

32歲的陳鴻文曾有旅美資歷，是富邦悍將當家守護神，不僅成績優異，更是悍將牛棚投手學弟們的心靈導師，是鼓勵士氣的重要人物。今年出賽50場，拿下6勝20救援成功，自責分率僅1.70。

(中時 )