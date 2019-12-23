統一超(2912)7-ELEVEN推出「愛．Sharing」聖誕主題專案架，網羅超過20款具聖誕意象的獨家全新話題商品，以因應聖誕節及2020年跨年商機，其中跨年一級戰區的台北信義區，7-ELEVEN針對信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等較平日增加5倍的備貨量，可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長50%以上。

7-ELEVEN表示，自11月起推出的「愛．Sharing」聖誕主題專案架，像是「OREO with LINE熊大存錢筒」、「小熊維尼系列絨毛藍牙喇叭」皆於社群引發網友熱烈討論，已帶動專案架業績成長20%，今年跨年適逢上班日，預估人潮將於12月31日下午陸續湧現，7-ELEVEN為迅速滿足跨年民眾的飲食、保暖及娛樂需求，提前一個月集結門市、後勤、物流單位進行規畫，強化全台跨年活動周邊門市備貨及人力支援，特別因應跨年調整門市動線及商品陳列，像是使用紅龍分流排隊人潮、尖峰時段安排專人引導，更將零食、飲料整箱的落地陳列，方便民眾拿取，縮短門市結帳與節省補貨的時間，更針對外出或在家聚會跨年的餐飲需求，推出大袋裝零食及啤酒多包裝組合優惠。

在每年跨年一級戰區的台北信義區，今年101大樓將施放長達300秒以上的煙火，創新煙火變化色彩及升級燈光秀，預估將吸引百萬人潮湧入，7-ELEVEN針對信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等，較平日增加5倍的備貨量，人力也平均增加3倍以上，更動員近百位夥伴到現場支援，並出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心，因應跨年期間百萬人潮機動供貨，可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長50%以上。

7-ELEVEN表示，位於日月潭全新改裝的水社綜合商場將於12月30日試營運，7-ELEVEN門市設計結合OPEN小將與日月潭在地櫻花元素，更有首家專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店，附近水社碼頭的跨年晚會，將施放長達7分鐘煙火秀，預計吸引許多遊客及居民前往。清境商圈則有與南投縣政府合作舉辦全台海拔最高的跨年晚會，因應合歡山獲認證成為台灣第一座暗空公園，搭配「合歡山觀星」導覽，讓民眾跨年兼觀星。位於清境商圈內的7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，因應高海拔低溫天氣，食飲類與用品類備貨2~3倍，如關東煮、泡麵及禦寒的暖暖包等，預估將吸引超過近萬人次湧入清境商圈，同步帶動業績較平日成長3~4倍。

(時報資訊)