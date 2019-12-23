日月光投控集團攜手日月光文教基金會，今（23）日與高雄市杉林區公所簽署合作備忘錄，將引進高科技，在區內選擇數個里鄰、社區或學校試辦「智慧城市」計畫。要把杉林區從偏鄉小鎮，在5年內打造成進步、便捷、安全與科技的智慧化城市。

在高雄市民政局長曹桓榮與杉林區各界人士見證下，日月光行政長汪渡村、杉林區長劉德旺、基金會總監林浚南，代表三方簽署「高雄市杉林區邁向智慧化城市合作備忘錄」，預定明年初開始智慧城市規畫，逐年建置相關設施，預計5年完成。

日月光投控行政長兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，將配合地方需求，透過科技力，協助杉林發展地方特色產業及樣貌。（日月光文教基金會提供／廖德修台北傳真）

曹桓榮致詞時代表高雄市政府及杉林區團隊，感謝日月光的關心與投入，把杉林區營造成智慧化城市的開端，成為高雄市後花園最好的招牌。劉德旺則感謝日月光針對在地需求進行合作，並致贈「南瓜」及「梅好薑來」等特色伴手禮。

汪渡村表示，日月光是高科技公司，未來將配合杉林區的需求，透過科技力協助發展地方特色產業及樣貌，做為打造偏鄉邁向智慧化城市的樣板。

未來5年日月光提供杉林區建置的智慧化城市內容包括：提供智慧電能供應協助、高齡長者照護、學生課後輔導、建立地方農產行銷通路平台，設置杉林區防災資料接收中心以及智慧教學等。

智慧電能部分，將協助區公所設置可配合環境光源自動調整亮度的LED智慧街燈，建置太陽能板供電系統，推廣綠色能源。

高齡長者照護及學童課輔方面，將透過醫療巡迴車下里服務，配合遠距居家照護，完善老人家的照護需求。同時改善老人共餐空間及設備，提供社區老人吉祥樂學課程及學生課後輔導。地方創生方面，協助建立農產行銷通路平台，扶植地方特色產業，型塑在地品牌，促進地方農業及經濟繁榮發展。

杉林區長劉德旺感謝日月光集團針對在地需求，進行合作方案。（日月光文教基金會提供／廖德修台北傳真）

鑑於杉林區位處偏鄉，日月光也將協助在區內土石流潛勢溪流及集水區範圍內，選擇適當位址，架設各種先進量測儀器和高效率傳輸系統。即時追蹤回報土石流、崩坍及地滑等動態資訊，設置杉林區防災資料接收中心，打造「零災害科技村落」。

此外，早在12月2日林浚南等即拜會區公所，洽談智慧城市合作事宜。在曹桓榮、劉德旺等陪同下，參訪上平、月美社區發展協會，杉林布包手工坊、杉林葫蘆藝術館等，彙整地方需求，促成此次三方簽署合作備忘錄。

(中時 )