熱情活力義廚團備妥美食佳餚，準備用愛心溫暖大家的味蕾。（張晉銘攝）

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中（左2），當還加碼捐贈10萬元紅包，社會及勞動處長林志忠（左1）致贈感謝狀。（張晉銘攝）

北安功德會募集社會各界滿滿的愛心物資，發送給每個參加活動的家庭。（張晉銘攝）

熱情活力義廚團與大葉大學和中興附農等學生齊心協力，讓愛心義廚活動圓滿落幕。（張晉銘攝）

為讓低收入戶家庭感受到社會滿滿的溫暖，熱情活力義廚團、北安功德會和快樂義剪團等單位擇於23日在南投縣中寮鄉永福村玄武宮舉辦「年終歲末、寒冬送暖活動」，由名廚製作愛心料理，還有發放生活物資、義剪和義唱等活動，場面溫馨。

活動從上午10點開始，現場由快樂義剪團免費幫銀髮族剪頭髮，讓老人家在新的一年中，從「頭」開始，還有北安功德會募集社會各界滿滿的愛心物資，發送給每個家庭，其中愛妮雅化妝品集團總裁陳威中，當還加碼捐贈10萬元紅包，縣府也致贈感謝狀。接近中午時分，熱情活力義廚團早已備妥美食佳餚，準備用愛心溫暖大家的味蕾。

本次義廚活動中，是由涵碧樓中餐廳副主廚陳宗佑、熱情活力義廚團榮譽團長陳茂山和活動主廚孫國驥等人和團隊親自服務，精心製作300人份的圍爐餐點，同時內外場安排大葉大學和中興附農等學生提供貼心服務，也讓這份愛心義舉，得以師徒傳承，現場共有鄉內18個村的低收戶和眷屬、約300人參加。

熱情活力義廚團發起人陳宗佑說，當初想要為弱勢族群盡一份心力，因此發起義廚團，並且號召餐飲界的朋友一起響應，有人提供食材，有人則是出錢，自己身為廚師則是奉獻技藝，希望用一個餐會的方式，讓大家感受過年的氣氛，從104年成立到現在，已經舉辦過20幾場餐會，遍布全台各地，未來也希望持續走遍偏鄉。

社會及勞動處長林志忠表示，台灣最美的風景是人，藉由本次活動讓中低收入戶和邊緣戶能夠感受到社會各界的愛心，另外草屯區社福中心同仁也來到現場，加強兒童少年保護的政令宣導。

(中時 )