貨車撞進苗栗大山火車站 候車室半毀 17:452019/12/23 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貨車撞鐵路進大山車站，造成大廳和候車室半毀。（鐵路局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路局苗栗大山車站今天下午4時10分遭一中型貨車衝撞，大廳及候車室半毀，貨車駕駛受傷送醫，無旅客受傷，旅客乘車時由車站引導繞道進出，路警及地方警察處理中，無影響行車。 一輛貨車就這樣直挺挺撞進苗栗大山火車站，候車室和大廳被撞半毀。（鐵路局提供/吳家詮傳真） 苗栗大山火車站被一輛貨車「闖入」撞爛大廳，駕駛也被送醫。 （鐵路局提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #鐵路 #苗栗 #大山 #車站 #貨車 #車站 #候車室 #半毀 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 大山前3季EPS居線纜業之冠 今日法說會 10:092019/12/19 財經 打造聖誕樹！大山國小學童鋸木頭、鑽洞自己來 16:412019/12/19 生活 敦煌鐵路開通 新疆至西藏省10小時 04:092019/12/20 話題觀察 大山前三季EPS 居電纜業之冠 04:102019/12/20 證券．權證 何如芸深夜吐離婚決心 說真心話「不懂又用力去盡責而受傷」 08:522019/12/20 娛樂 滴滴明年進軍日本 推網路送餐服務 15:022019/12/20 財經 日職球團怕死了 王柏融OB賽禁打球 17:332019/12/21 體育 林耀宗5年磨一劍 璞園開胡 04:102019/12/22 運動天地 阿里山林業鐵路107歲 各界保存林鐵文資人士齊聚一堂 19:162019/12/22 生活 南迴電氣化潮州至枋寮 年內通車 17:332019/12/23 生活 社會熱門新聞 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 人妻摩鐵戰小王 爽完叫Uber驚見司機是老公 - 社會 全台法官站出來 破1500人連署抗議陳師孟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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