鐵路局苗栗大山車站今天下午4時10分遭一中型貨車衝撞，大廳及候車室半毀，貨車駕駛受傷送醫，無旅客受傷，旅客乘車時由車站引導繞道進出，路警及地方警察處理中，無影響行車。

一輛貨車就這樣直挺挺撞進苗栗大山火車站，候車室和大廳被撞半毀。（鐵路局提供/吳家詮傳真）

苗栗大山火車站被一輛貨車「闖入」撞爛大廳，駕駛也被送醫。 （鐵路局提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)