2020新北市元旦升旗典禮遍地開花，首度結合29行政區聯合舉辦，於上午8時同步升旗，升旗會場包括板橋市民廣場、淡水金色水岸、三峽祖師廟、坪林國中、瑞芳國小及深坑國小等，讓民眾可以就近參加。市民廣場主場更發送2020條限量國旗圍巾，貢寮、雙溪、八里區公所也分別準備鮑魚粥、山藥粥及薑茶等，歡迎民眾熱血參與，迎接嶄新的一年。

民政局長柯慶忠表示，明年元旦各區同步舉行升旗典禮，讓市民可就近參與，主場板橋市民廣場，上午7時起發送限量2020條國旗圍巾，並由三軍退儀邦帥氣操槍表演拉開序幕，還有「富邦悍將Fubon Angels」啦啦隊女孩帶來活力熱舞，全國運動會本市金牌選手曾廷瑋、郭冠廷、林怡汝等也接力登場。市長侯友宜、各局處首長及新北市少年合唱團領唱國歌，升旗後由舞蹈老師領跳健康操，帶領市民以健康活力迎接新年。

不止板橋活動精彩，29區區長也同步在各行政區，與民眾一同高聲齊唱國歌，讓國歌歌聲響徹新北。各區並規劃精彩表演，包括萬里區的擂鼓表演，雙溪區的舞龍競技、新店區由1今年全國高中儀隊競賽總冠軍莊敬高職以專業操槍及排舞表演展現活力。

另外，各區公所領唱國歌的嘉賓也大有來頭，永和區邀請聲樂家許文龍、三峽區民歌王子王瑞瑜、汐止區的唸歌仔說唱表演藝術家楊秀卿，泰山區的「風雅頌二胡樂團」等，一起帶著大家大聲唱出對國家的愛。

樹林區公所更在升旗後安排「健康齊步走」闖關活動，集滿4個印章可領取限量400條國旗毛巾，石碇區公所也安排帶領民眾沿吊腳樓淨溪，提升民眾社區參與。歡迎市民朋友攜朋引伴，前往新北市府市民廣場或各區升旗會場，一起迎接新年第一天，相關活動流程請上民政局網站查詢

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