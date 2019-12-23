英國國會工黨籍新議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）將上任後首次重要訪問給了《周日電訊報》，透露只要議員有意願，倫敦國會大廈外知名地標大笨鐘將在1月31日晚間11:00鳴鐘，紀念英國正式脫離歐盟的重大時刻。這等於是推翻前議長貝爾考（John Bercow）的決定。

已有數十位議員連署，希望大笨鐘（或譯伊莉莎白塔）在1月31日鳴鐘。目前大笨鐘斥資23.5億整修中，預計沉默4年，至2021年才會復工開嗓。而11月才卸任的貝爾考終於說出真心話，表示脫歐是英國在第二次世界大戰之後，做過最錯誤的外交政治決策。而去年他也封殺了委員會提案，拒絕讓大笨鐘在紀念脫歐的重要時刻鳴鐘。

但霍伊爾的訪談顯然與貝爾考唱反調，稱：「若國會議員希望大笨鐘鳴鐘，我不會阻撓。」

坐落在泰晤士河畔的大笨鐘1858年4月10日建成，高約97.5公尺，是世界第3高鐘樓。2012年為慶祝女王伊莉莎白二世登基60週年，大笨鐘改名為伊麗莎白塔。由於已有160年歷史，因此自2017年開始整修，為了保護施工工人的聽力，整修期間，大笨鐘暫時消音4年。

(中時 )