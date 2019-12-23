反毒教育拉警報！國泰金控今年與知名線上學習平臺PaGamO合作，推出一系列的遊戲宣導反毒，希望孩子們能透過遊戲，學習學科和反毒教育，讓孩童在玩遊戲的同時也能吸取正確的反毒知識，並提升學童主動學習！

依據內政部統計資料顯示，108年18歲以下學童染毒近900例，近2年染毒年齡又有下降至6-11歲的趨勢。尤其近幾年毒品花招推陳出新，更突顯反毒教育的重要性！根據PaGamO委外執行之「國中小學童反毒教育認知調查」，家中有國小3年級到國中9年級的家庭中，有超過98%的學生家長認為，對孩子宣導反毒教育是重要的，且有近6成的家長，曾經試著跟孩子們討論反毒議題，但卻困難重重。調查也發現，孩子們主動跟家長討論反毒議題的機率不到一半，而且多數的家長們，和孩子溝通時，常常會遇到孩子年紀小聽不懂，及沒有適合話題可以引導等問題，雖然學校會用通知單的方式來推動反毒教育，但依舊有超過9成的家長，希望能用具有豐富度及互動性的教學方式，讓孩子們能更主動了解反毒議題。

為了解決家長們的痛點，國泰金控今年與線上學習平臺PaGamO合作，推出一系列的遊戲宣導反毒，希望孩子們能透過遊戲，學習學科和反毒教育，讓孩童在玩遊戲的同時也能吸取正確的反毒知識，並提升學童主動學習。此活動由國泰人壽發起，並邀請國泰金控各子公司一同響應。國泰人壽自2017年起，承保學生團險，並和教育部國教署發起「永續校園計畫」，並把「反毒宣導」列為焦點議題之一，過去曾用舞台劇、宣導車、線上教材等方式宣導校園反毒，今年國泰人壽秉持著「What if We Could」的精神，像不設限的實驗家，嘗試新的可能性，推出全新的反毒宣導方式！

PaGamO學習平台是由長期關注台灣教育的台大電機系教授葉丙成所創立，擁有近136萬註冊用戶，每日約2萬人上線，立志翻轉過去制式化、填鴨式的教育方式，透過遊戲競賽模式，提升孩子學習動機。此次和國泰金控合作，推出的反毒宣導，將以陸、海、空三種方式進行，除了從PaGamO平台線上玩遊戲解任務之外，國泰金控的志工也會進入校園舉辦小型電競賽，更將於明年3~5月舉辦「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，針對這次的創新合作，有近9成的學生家長認為，對於透過線上學習平台，讓孩子們在遊戲中學習反毒知識，是非常樂觀其成，且願意嘗試。

「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」透過遊戲加強孩子的興趣、讓孩子願意主動探索更多反毒知識。(國泰金提供／黃慧雯台北傳真)

「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，將會是史無前例與新北、台中、高雄教育局的多方合作，藉由電競活動，讓孩子能在過程中增強「學科知識」和「毒品防制認知」。國泰人壽副總經理張殷壽表示，國泰不僅藉學生團體保險守護學子人身保障，並持續思考如何藉由創意的方式，讓學子從「識毒」進而「拒毒」，期待能幫助更多學子遠離毒品、健康快樂地成長。PaGamO平台創辦人葉丙成教授也表示，過往反毒教育是政令宣導式的傳達，無法引起孩子學習動機，也缺乏讓孩子獨立思考的機會，現在孩子比過去更容易接觸各種訊息，思考也比較早成熟，很多敏感性的議題，像反毒教育、性教育、校園霸凌問題，用傳統的方式較難和學校、家長建立暢通的溝通管道，若能用遊戲加強孩子的興趣、讓孩子願意主動探索更多的知識，遇到問題時可以及時地求援。

全國學科電競大賽超潮 孩子組隊參加體驗破關樂趣

「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，將於明年3月起跑，比賽的題目學科和反毒知識比重為2：1，全台灣3至9年級的在學學生，皆可以3人1組的方式報名參加，根據就讀學校所屬縣市，分成北中南三區，依序進行「分區線上賽」及「分區現場複賽」。比賽報名時間從明年1月6日開始至2月21日截止，透過國泰反毒英雄爭霸賽活動網站，以教育部Open id登入或註冊PaGamO遊戲帳號報名，於5月底進行台灣區總決賽，最高累積獎金高達１萬元，快和身邊的學霸隊友組隊，一路破關斬將，挑戰最高積分，展現你的反毒超實力！

(中時電子報)