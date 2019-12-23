海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員23日接獲民眾通報，指梧棲漁港有婦人跳海輕生，抵達現場後立即將載浮載沉的女子救起，以無生命徵象，經實施CPR後恢復意識，緊急送醫救治。

第三岸巡隊表示，23日下午4時許，梧棲安檢所執班人員於執勤時接獲民眾通報，靠近娛樂漁業漁船碼頭處，一名情緒低落婦人先在堤岸徘徊，並突然躍入海中企圖輕生，安檢所獲報後立即派出2車8人，攜帶救生裝備至案發地點實施救援，並同時通報台中市政府消防局防風林消防分隊協處。

第三岸巡隊指出，安檢所同仁抵達現場後發現年約60歲婦人已於港區載浮載沉，立即下水成功將女子救起，上岸時已無意識及呼吸，同仁緊急實施CPR後恢復意識，初步檢查無其他外傷，由消防分隊協助送醫救治。

第三岸巡隊呼籲民眾應珍惜生命，應循求各類管道援助，海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

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