永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日指出，今年住宅建照核發量預估達14.4萬戶，可望創24年新高，供給過量主要來自於近年「新上市」的重劃區，而從今年建商購地積極程度來看，加上新建餘屋維持高檔，明年房市新供給仍欲小不易，將進入新成屋、中古屋價格博奕、競爭階段。

永慶發布2020年第一季房市前瞻報告，葉凌棋指出，全球主要經濟體2020年經濟成長放緩，不過國內市場資金充沛，各大行庫專攻房貸及土建融，政府大量投入公共建設帶動內需，「貿易戰」、「超額供給」和「房市政策」三大因素，將是影響明年房市的三大變數，明年全年交易量可望站上30萬棟，有望創六年來新高。

「超額供給」將房市動能變數之一，葉凌棋指出，目前全台新建餘屋雖有減少，但仍處於高檔，加上使照新增供給，堆積大量交屋潮，尤其今年建照核發戶數，將是1992～1995年容積率實施搶建潮以來的新高，房市回溫的中古屋、大量進入市場的新成屋，將出現激烈的價格競爭。

以各都會區來看，今年台北市、新北市建照量預估分別可達1.07萬戶、2.36萬戶，均為21年來第四高，台中、台南各達2.9萬戶、1.5萬戶，均是21年來新高。葉凌棋表示，全台各地陸續進入開發階段的重劃區，是供給爆增的主要推手，未來二、三年後的賣壓相當驚人，一定影響房市的量價走勢。

此次永慶也針對近來快速成長的外送平台作調查，調查顯示，有35％民眾有使用外送服務，近九成平均每周使用1～3次，近七成會減少到實體店面用餐頻率。葉凌棋分析，近五年餐飲營業家數成長20.9％，不過單店營業額卻僅成長9.6％，顯示餐飲競爭激烈，外送平台崛起，將衝擊「社區生活服務型」店面；而供特色的用餐體驗、社交與人際交流場域的餐廳，這類「體驗型」的店面則衝擊較小。

(工商 )