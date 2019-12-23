小朋友搭乘遊園小火車，充滿歡樂氣氛。（廖志晃攝）

赤腳精靈耶誕美食，上菜了！（廖志晃攝）

小朋友開心享用耶誕午宴。（廖志晃攝）

赤腳精靈餐廳執行長張德修（立者），歡迎大家到訪。（廖志晃攝）

耶誕節前夕，南投市「赤腳精靈」景觀餐廳，分3梯次免費招待鄰近的文山、西嶺及鳳鳴國中表現優秀學生，享用豐盛的耶誕午餐，感受耶誕節的歡樂氣氛，同時學習西餐禮儀和食農教育，美食當前加上熱情款待，讓師生都開心不已！

赤腳精靈景觀餐廳，位於八卦山最高點「橫山」地區，當地也是賞鷹重要據點，除了眺望鷹群起落，更是俯瞰彰化平原的最佳展望台；因應耶誕節來臨，新設置一座巨大的耶誕老人塑像，讓園區充滿濃濃的耶誕氣氛。

赤腳精靈景觀餐廳執行長張德修表示，餐廳使用的食材和飲品，多數來自附近農民的菜園、果園和茶園，員工多數是在地年輕人，可說與當地居民生活息息相關，因此，餐廳的窯烤麵包部門，之前就邀請學童免費製作披薩，體驗DIY的樂趣。

此次，趁著耶誕節前夕，請3所國中、小學老師，遴選在校表現優異的學生，到餐廳品嘗耶誕午宴，鼓勵小朋友繼續加油，也希望藉此和他們分享在地食材烹調的好滋味。

文山國小校長鄧秀珍表示，感謝赤腳精靈招待學子享用耶誕午宴，並且免費搭乘遊園小火車，奔向耶誕老公公的懷抱；企業回饋學校，讓每位學子的心，留下美食、歡樂的記憶！西嶺國小校長凃仁雄，則是進行機會教育，提醒小朋友常懷感恩的心。

(中時 )